Lectra : forte croissance au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Lectra au 1er semestre 2022 est de 250,8 millions d'euros, en progression de +71% à cours de change réel.

L'Ebitda courant atteint 45,2 ME (+ 95 % à données réelles) et la marge d'Ebitda courante s'établit à 18%.

Le résultat opérationnel courant consolidé s'élève à 30,7 ME (16,2 ME au 1er semestre 2021), en hausse de 90%. Il comprend une charge de 5,6 ME au titre de l'amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions de Gerber, de Neteven et de Gemini, et de l'activité de Glengo Teknoloji.

Après une charge à caractère non récurrent de 1,5 ME constatée au 1er semestre 2022, au titre de la dépréciation des actifs nets du Groupe en Russie (0,9 ME) et des coûts relatifs à l'acquisition de Gerber (0,6 ME), le résultat opérationnel s'élève à 29,2 ME.

Le résultat net atteint 20,2 ME, et est multiplié par 2,3.

Le bénéfice net par action s'établit à 0,54 euro sur capital de base et 0,53 euro sur capital dilué (0,26 euro sur capital de base et capital dilué au premier semestre 2021).

Le cash-flow libre courant s'affiche à 14,7 ME (14,3 ME au 1er semestre 2021). Cette stabilité, et le fait que le cash-flow libre soit inférieur au résultat net, s'expliquent par l'écart de 9,3 ME entre les décaissements au premier semestre 2022 de la partie variable des rémunérations et de la prime d'intéressement au titre des résultats 2021 (périmètre Lectra hors impact des acquisitions), et les mêmes décaissements au 1er semestre 2021 au titre des résultats 2020, affectés négativement par la crise du COVID-19.

Après un décaissement de 2,4 ME au titre des charges à caractère non récurrent, le cash-flow libre s'élève à 12,3 ME.

Perspectives

Le groupe girondin anticipe désormais de réaliser en 2022 un chiffre d'affaires compris entre 514 et 534 ME (+33% à +38%) et un Ebitda courant compris entre 95 et 102 ME (+46% à +57%). Ces nouveaux scénarios ont été établis sur la base des cours de change réels constatés au 1er semestre et sur ceux au 30 juin 2022, notamment 1,04$/1 euro, pour le second semestre.