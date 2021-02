Lectra : forte amélioration prévue des résultats en 2021

Lectra : forte amélioration prévue des résultats en 2021









(Boursier.com) — Sur l'an dernier, Lectra affiche un chiffre d'affaires de 236,2 ME, soit -14%.

Le résultat opérationnel courant concède 32% à 25,6 ME contre 40,9 ME.

Le résultat net perd 40% à 17,6 ME vs. 29,3 ME.

Le cash-flow libre est de 25,2 ME au lieu de 36,2 ME.

Quant à la trésorerie nette, elle atteint 134,6 ME.

Le dividende proposé est de 0,24 Euro par action.

Lectra s'est fixé pour objectif de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires compris entre 250 et 268 ME, soit +9% à +17% à données comparables.

Le résultat opérationnel courant devrait être compris entre 27 et 34 ME, une hausse de +27% à +60% à données comparables.

L'atteinte de ces objectifs reste toutefois soumise aux incertitudes liées à l'évolution de la pandémie, qui demeurent importantes. Par ailleurs, sur la base du carnet de commandes au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant du premier trimestre 2021 devraient être en nette progression par rapport à ceux du premier trimestre 2020.