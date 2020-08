Lectra : 'Fashion On Demand by Lectra', une solution pour engager la mutation du monde de la mode

(Boursier.com) — L 'industrie de la mode et de l'habillement est l'une des plus touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire liée au COVID-19. Pour faire face à cette situation sans précédent, nombre d'entreprises du secteur sont contraintes de se réinventer dans l'urgence. Cette transformation à marche forcée s'explique en grande partie par le fait que la mode du 'monde d'avant' accusait déjà un certain retard en matière de digitalisation , explique Lectra. Par conséquent, il n'est dorénavant plus tant question de produire davantage que de produire mieux, de prendre des engagements de qualité et de tenir sa promesse. Pour certains acteurs de l'industrie cela pourrait s'apparenter à une révolution culturelle où le principal enjeu est de sécuriser la qualité en maîtrisant les processus de fabrication.

Face aux nouvelles attentes des consommateurs, 'Fashion On Demand by Lectra' se révèle être un levier puissant de cette agilité devenue indispensable aux professionnels de la mode. De grands noms de la mode ont donc choisi Fashion On Demand by Lectra. Ces entreprises ont ainsi la capacité de livrer rapidement une commande avec un coût de production maîtrisé, tout en maintenant des standards d'excellence opérationnelle et de qualité de produit fini élevés. Grâce à cette offre disruptive, elles s'ouvrent également aux nouvelles opportunités offertes par l'essor de la personnalisation. Conçue selon les principes de l'industrie 4.0, 'Fashion On Demand by Lectra' permet aux entreprises de rationaliser de nombreux processus de production et de gérer des demandes individuelles complexes, depuis la réception des commandes jusqu'à la salle de coupe, en passant par les phases de développement produit.

Sa solution gère automatiquement les contraintes liées aux différents types de tissus en parallèle du processus de production, ce qui leur permet de surfer plus rapidement sur les nouvelles tendances, sans pour autant sacrifier la qualité. Fashion On Demand by Lectra aide également les entreprises à gagner en agilité opérationnelle et à réduire leurs délais de mise sur le marché. Fashion On Demand by Lectra permet aussi d'exécuter simultanément de nombreuses commandes individuelles et d'automatiser les règles de production.