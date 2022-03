Lectra étend sa coopération commerciale et technologique avec Microsoft

(Boursier.com) — Spécialiste de l'industrie 4.0 sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra étend la coopération commerciale et technologique amorcée avec Microsoft.

'Fashion On Demand by Lectra' associe un découpeur monopli hautes performances et une plateforme de coupe digitale intelligente, hébergée sur Microsoft Azure. Conçue pour les entreprises de mode, cette solution clé en main automatise la production de vêtements à la demande, depuis la réception des commandes jusqu'à la découpe. Les marques et fabricants bénéficient alors d'un contrôle total sur toutes les étapes de leur processus à la demande, qu'il s'agisse de produire de petites séries ou des articles personnalisés. Cette offre disruptive aidera également les acteurs de l'industrie de la mode à relever les défis auxquels ils sont désormais confrontés en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Les préoccupations environnementales et socio-économiques des consommateurs ont maintenant un impact direct sur leurs achats, créant ainsi de nouveaux enjeux pour le secteur textile et les gouvernements. Une loi anti-gaspillage est d'ailleurs entrée en vigueur en France le 1er janvier 2022.

Avec 'Fashion On Demand by Lectra', les marques et fabricants ont le choix. Ils peuvent produire des articles uniques et/ou personnalisés répondant aux besoins et exigences de leurs clients, ce qui leur permet de commercialiser les bonnes quantités de vêtements pour avoir toutes les chances de les vendre. Ils peuvent aussi fabriquer de petites séries et accroître leur rentabilité en décuplant l'agilité de leur processus de production. Ils fabriqueront alors la juste quantité de produits et limiteront les invendus, tout en préservant leurs ventes.

"Après Kubix Link, que nous avons introduit en 2020, Fashion On Demand by Lectra fait désormais partie de notre collaboration avec Microsoft, marquant ainsi une coopération accrue entre nos deux entreprises", commente Maximilien Abadie, Directeur de la stratégie de Lectra. Gilles d'Aramon, Directeur de l'entité Global Partner Solutions de Microsoft France, ajoute "A travers cette collaboration avec Microsoft, Lectra soutien l'innovation technologique et contribue à accélérer la transformation digitale des entreprises de mode".