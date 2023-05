Lectra : du nouveau au Conseil d'administration

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle de Lectra, qui s'est tenue le 28 avril, a nommé deux nouveaux Administrateurs, Karine Calvet et Pierre-Yves Roussel pour une durée de 4 ans. Succédant à Bernard Jourdan (Administrateur référent) et Anne Binder, tous deux deviennent membres du Comité stratégique. Karine Calvet devient également membre du Comité RSE.

Rappelons que Karine Calvet exerce la fonction de Vice-Présidente EMEA en charge des Partenaires chez Aveva, filiale de Schneider Electric. Pierre-Yves Roussel est, depuis janvier 2019, Directeur général de Tory Burch, une entreprise de mode américaine de premier plan.

Lors de l'Assemblée générale Daniel Harari, Président-Directeur général de Lectra, a déclaré : "Nous tenons tout d'abord à remercier chaleureusement Anne Binder et Bernard Jourdan pour leur engagement et leur contribution importante au développement de Lectra au cours des 12 dernières années. Nous sommes très heureux d'accueillir Karine Calvet et Pierre-Yves Roussel au sein du Conseil d'administration de Lectra. Karine Calvet apporte une bonne connaissance du secteur des technologies de l'information et de l'industrie, ainsi qu'une solide expertise en stratégie, en management et en développement durable. Pierre-Yves Roussel a pour sa part une connaissance approfondie des marchés de la mode et du luxe et une expertise en stratégie, en management et en gouvernance".

En séance l'action Lectra gagne aujourd'hui +1,44% à 28,2 euros. Toutefois, le titre est à la peine depuis le début d'année à la Bourse de Paris. L'entreprise girondine concède en effet 21% sur le marché en 2023. Le titre a en particulier décroché après l'annonce d'une baisse de ses commandes dans un contexte de dégradation de l'environnement économique, de remontée des taux et d'inflation, ses clients faisant preuve d'attentisme.