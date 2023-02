Lectra : des comptes fermes pour aborder la nouvelle feuille de route

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Lectra (521,9 millions d'euros) et l'Ebitda courant (98,4 ME) de 2022 se situent dans la fourchette des objectifs publiés au mois de février 2022, tels que précisés au mois de juillet et confirmés au mois d'octobre. Le chiffre d'affaires progresse ainsi de +35% et l'Ebitda courant de +51% par rapport aux comptes publiés de 2021. La marge d'Ebitda courante s'établit à 18,8%.

Le résultat opérationnel courant (68,5 ME) est en hausse de +54%. Il comprend une charge de 11,8 ME au titre de l'amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions de Gerber, de Neteven, de Gemini et de l'activité de Glengo Teknoloji. Après une charge à caractère non récurrent de 4 ME constatée au cours de l'année 2022, le résultat opérationnel s'élève à 64,5 ME.

Le résultat net (+43,8 ME) progresse de +55%.

Le cash-flow libre courant (43,7 ME) est en légère diminution par rapport à 2021, du fait d'une augmentation temporaire du besoin en fonds de roulement.

Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose d'un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 452,2 ME (400,8 ME au 31 décembre 2021), et une trésorerie nette positive de 11,4 ME, moins de deux ans après l'acquisition de Gerber. Le besoin en fonds de roulement est négatif de 6,3 ME.

Dividende

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 28 avril le versement d'un dividende de 0,48 euro par action au titre de l'exercice 2022 (0,36 euros précédemment).

Nouvelle feuille de route pour 2023-2025

Initiée en 2017, la stratégie Lectra 4.0 a pour objectif de positionner Lectra comme acteur incontournable de l'Industrie 4.0 sur ses trois marchés sectoriels stratégiques, la mode, l'automobile et l'ameublement, d'ici 2030. Sa mise en oeuvre s'est effectuée jusqu'à présent à travers deux feuilles de route stratégiques couvrant les périodes 2017-2019, puis 2020-2022. Lectra poursuivra la mise en oeuvre de sa stratégie Lectra 4.0 au cours des 3 prochaines années au travers d'une nouvelle feuille de route stratégique pour 2023-2025. L'ambition du groupe girondin est de tirer pleinement profit de son changement de dimension -essentiellement à la suite de l'acquisition de Gerber en juin 2021- pour accélérer sa croissance, d'augmenter significativement le volume du SaaS dans son chiffre d'affaires, et de saisir les opportunités de croissance externe. Soutenu par l'engagement de ses collaborateurs et reconnu par ses clients, Lectra sera également à l'avant-garde d'un avenir plus durable.

Afin de soutenir ces objectifs, le Groupe s'est fixé six priorités stratégiques pour la période 2023-2025 :

- renforcer la mise en oeuvre des bonnes pratiques éthiques, sociales, sociétales et environnementales en interne et pour ses clients ;

- tirer profit de toutes les synergies résultant de l'acquisition de Gerber ;

- accélérer la transition des ventes de logiciels vers le mode SaaS ;

- accélérer la transformation du modèle d'engagement et de relation client du Groupe ;

- poursuivre, dans la continuité des deux précédentes feuilles de route, les opérations de croissance externe ;

- préparer Lectra pour la période 2026-2030.

Objectifs financiers du plan

Lectra a pour ambition de réaliser en 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 700 ME (dont 10% de chiffre d'affaires SaaS), pour partie par croissance organique et pour partie par croissance externe, et une marge d'Ebitda courante supérieure à 20%. Ces objectifs ont été établis sur la base des cours de change au 30 décembre 2022, notamment 1,07 $/ 1 euro.

La société entend conserver sa politique de rémunération attractive des actionnaires par le versement de dividendes qui devraient, sur la période de la feuille de route, représenter un taux de distribution d'environ 40% du résultat net, hors éléments exceptionnels.

Le cash-flow libre dégagé contribuera également au financement de la stratégie de développement interne et d'acquisitions ainsi qu'au remboursement de l'emprunt.

Perspectives 2023

Après l'acquisition de Gerber en 2021, Lectra acquiert une nouvelle dimension et des possibilités accrues de poursuivre sa croissance. Si ce nouveau statut permet à Lectra d'envisager avec confiance son développement à moyen terme, l'année 2023 demeure imprévisible compte tenu d'un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé. Celui-ci se traduit par de nombreuses incertitudes qui pourraient continuer de peser sur les décisions d'investissements des clients du Groupe. Cependant, la levée des restrictions sanitaires en Chine annoncée fin 2022, qui s'est notamment traduite par la réouverture du pays depuis le début de l'année, devrait avoir un impact favorable en 2023.

Dans un contexte difficile, le Groupe a investi en 2022 pour préparer l'exécution de sa feuille de route stratégique 2023-2025. En procédant à deux augmentations générales des salaires pendant l'année, il a également décidé de protéger ses collaborateurs contre les effets de l'inflation, ce qui a permis de renforcer leur attachement au Groupe et leur engagement.

Malgré la persistance d'un manque de visibilité pour 2023, Lectra continuera à investir, afin de privilégier son développement à moyen-terme.

En raison d'un carnet de commandes au 1er janvier 2022 exceptionnellement important (supérieur de 4,3 ME à celui du 1er janvier 2023) et du très fort montant de commandes enregistrées au mois de janvier 2022, avant le début de la guerre en Ukraine, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 devrait être en légère diminution par rapport au 1er trimestre 2022. Conjugué à l'augmentation des frais généraux, ce recul devrait se traduire également par une baisse de l'Ebitda courant.

Plus généralement, les éléments conjoncturels qui ont affecté l'activité et les résultats de 2022 se sont traduits de façon hétérogène sur chacun des trimestres, rendant ainsi les comparaisons trimestrielles entre 2023 et 2022 moins pertinentes.

Compte tenu des éléments ci-dessus, Lectra s'est fixé pour objectif de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires compris entre 522 et 576 ME (+2% à +12% à cours de change constants par rapport à 2022) et un Ebitda courant compris entre 90 et 113 ME (-5% à +20% à cours de change constants par rapport à 2022).