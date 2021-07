Lectra : Daniel Harari sous les 15% de capital

Lectra : Daniel Harari sous les 15% de capital









Crédit photo © Lectra

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 8 juillet à l'AMF, Daniel Harari a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 1er juin 2021, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de la société Lectra SA. Il détient, à cette date et à ce jour, 5.507.560 actions Lectra SA représentant autant de droits de vote, soit 14,64% du capital et 14,55% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société Lectra SA.