Lectra conforte ses prévisions annuelles

(Boursier.com) — L 'éditeur de logiciels Lectra a annoncé un chiffre d'affaires de 115,3 millions d'euros pour le troisième trimestre 2021, avec un EBITDA courant de 20,1 millions d'euros, soit une marge d'EBITDA courante de 17,5%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 13,4 millions d'euros (8,5 millions d'euros au troisième trimestre 2020) et le résultat net atteint 7,9 millions d'euros (+20 % à données réelles).

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2021 (262 millions d'euros) progresse de 54% à données réelles. L'EBITDA courant (43,4 millions d'euros) augmente de 78% à données réelles, et la marge d'EBITDA courante s'établit à 16,5%. Gerber Technology (depuis le 1er juin) et Neteven (depuis le 28 juillet) contribuent respectivement à hauteur de 58,6 millions d'euros et 0,5 million d'euros au chiffre d'affaires. La contribution de Gerber à l'EBITDA courant est positive de 6,6 millions d'euros et celle de Neteven est négligeable. Le résultat opérationnel courant consolidé s'élève à 29,6 millions d'euros. Après une charge à caractère non récurrent de 6,4 millions d'euros, au titre des honoraires et autres coûts relatifs à l'acquisition de Gerber Technology, constatée au cours des neuf premiers mois de 2021, le résultat opérationnel s'élève à 23,2 millions d'euros. Le résultat net de 16,8 millions d'euros progresse de 53% à données réelles.

Compte tenu des résultats du troisième trimestre, du carnet de commandes au 30 septembre, de l'évolution des parités de change et de l'activité attendue d'ici la fin de l'année, Lectra estime que le chiffre d'affaires, le résultat opérationnel courant et l'EBITDA courant, pour le Périmètre Lectra 2020, comme après intégration de Gerber Technology, devraient se situer dans la partie haute des d'objectifs révisés le 29 juillet.

Les fourchettes précédentes étaient de 364 à 390 millions d'euros pour le chiffre d'affaires (+54% à +65% à données réelles) avec un EBITDA courant compris entre 54 et 64 millions d'euros (+44% à +71% à données réelles).