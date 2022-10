Lectra confirme les objectifs révisés le 28 juillet dernier

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2022, qui n'ont pas fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes.

Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes sont comparés à ceux publiés en 2021 et aux comptes proforma 2021, établis en intégrant les trois acquisitions réalisées en 2021 - Gerber Technology, Neteven et Gemini CAD Systems - comme si elles avaient été consolidées dès le 1er janvier, alors qu'elles l'ont été respectivement depuis le 1er juin, le 28 juillet et le 27 septembre 2021.

UNE GRANDE RÉSILIENCE DANS UN ENVIRONNEMENT DÉGRADÉ

La guerre en Ukraine et ses conséquences ont fortement marqué les neuf premiers mois de l'année. Dès le début du conflit, la Société a décidé d'arrêter ses opérations en Russie en cessant l'activité de sa filiale Lectra Russie et en stoppant toute livraison de produit ou de service. L'exposition directe du Groupe à l'Ukraine et à la Russie est faible, avec en 2021 une contribution de ces deux pays inférieure à 1% de son chiffre d'affaires.

Cette guerre a accéléré les phénomènes de hausse des prix et de pénuries sur l'énergie comme sur certaines matières premières. Les conséquences sur les comptes du Groupe ont cependant été limitées en raison de sa faible exposition aux coûts de l'énergie et d'une dépendance limitée aux matières premières les plus touchées.

Le Groupe a par ailleurs répercuté sur ses prix de vente en janvier et en juillet la hausse de ses coûts de revient.

Parallèlement, les périodes de confinement en Chine ont eu un effet négatif sur le montant des commandes et du chiffre d'affaires dans ce pays.

Au climat d'incertitude présent depuis le début de l'année s'est ajoutée plus récemment la crainte grandissante d'une récession économique dans de nombreux pays.

Ces situations ont conduit certains clients du Groupe à réduire leurs budgets d'investissements pour faire face aux hausses de coûts ou aux pénuries, ainsi qu'à une éventuelle baisse d'activité. Elles conduisent également d'autres clients du Groupe à différer leurs décisions d'achat dans l'attente d'une amélioration de leur environnement et de leur visibilité.

Enfin, depuis début 2022, le dollar s'est fortement apprécié contre l'euro. Avec une parité moyenne de 1,06$ / 1EUR au cours des neuf premiers mois, il est en hausse de 12% par rapport aux neuf premiers mois de 2021. Cette évolution et celle des autres devises ont eu pour effet mécanique d'augmenter d'environ 7% le chiffre d'affaires.

TROISIÈME TRIMESTRE 2022

Dans un environnement macroéconomique particulièrement difficile, les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents (46,6 millions d'euros) diminuent de 2% par rapport au Proforma du troisième trimestre 2021. La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels s'élève à 2 millions d'euros, en progression de 1%.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre (141,2 millions d'euros) progresse de 22% (+22% également par rapport au Proforma 2021). Les retards de livraison des équipements et de leurs logiciels résultant de la longue période de confinement en Chine au cours du deuxième trimestre ont été totalement rattrapés durant le troisième trimestre.

L'EBITDA courant (29,7 millions d'euros) progresse de 47 % et la marge d'EBITDA courante s'établit à 21% (+3,5 points). Par rapport au Proforma 2021, l'EBITDA progresse de 49%, et la marge d'EBITDA de 3,8 points. Le résultat net (15,2 millions d'euros) est multiplié par 1,9 par rapport au troisième trimestre 2021.

Le cash-flow libre courant s'établit à 16,9 millions d'euros (19,3 millions d'euros au troisième trimestre 2021, qui comprenait le solde du crédit d'impôt recherche de 2017 pour 4,5 millions d'euros).

NEUF PREMIERS MOIS DE 2022

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois (392,1 millions d'euros) progresse de 50%. L'EBITDA courant (74,9 millions d'euros) augmente de 73% et la marge d'EBITDA courante s'établit à 19,1%.

Le résultat opérationnel courant (52,8 millions d'euros) est en hausse de 78%. Il comprend une charge de 8,7 millions d'euros au titre de l'amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions de Gerber, de Neteven et de Gemini, ainsi que de l'activité de Glengo Teknoloji.

Le résultat net (35,4 millions d'euros) est multiplié par 2,1.

Le cash-flow libre courant s'établit à 31,6 millions d'euros, en légère diminution par rapport aux neuf premiers mois de 2021 et inférieur au résultat net de la période du fait d'une augmentation temporaire du besoin en fonds de roulement.

Comparaison au Proforma 2021

Les commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents des neuf premiers mois (153,7 millions d'euros) progressent de 5% par rapport au montant des commandes Proforma 2021. La valeur annuelle des commandes de nouveaux abonnements logiciels (6,2 millions d'euros) augmente de 21%.

Malgré les conséquences négatives de la guerre en Ukraine et des mesures de confinement en Chine, le chiffre d'affaires (392,1 millions d'euros) progresse de 14% par rapport au Proforma 2021. Le chiffre d'affaires des licences perpétuelles de logiciel, des équipements et de leurs logiciels, et des services non récurrents (160 millions d'euros) augmente de 16%, celui des contrats récurrents (123,9 millions d'euros) de 13%, et celui des consommables et pièces (108,2 millions d'euros) de 14%.

L'EBITDA courant progresse de 46% et la marge d'EBITDA courante de 4,1 points.

Au 30 septembre 2022, le Groupe dispose d'un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 475,2 millions d'euros (400,8 millions d'euros au 31 décembre 2021), et une trésorerie nette positive de 3,8 millions d'euros.

Le besoin en fonds de roulement au 30 septembre 2022 est négatif de 13,4 millions d'euros.

BILAN DE LA FEUILLE DE ROUTE 2020-2022

Initiée en 2017, la stratégie Lectra 4.0 a pour objectif de positionner le Groupe comme un acteur incontournable de l'Industrie 4.0 sur ses marchés d'ici 2030. Sa mise en oeuvre s'est effectuée jusqu'à présent à travers deux feuilles de route stratégiques. La seconde, se déroulant sur la période 2020-2022, avait pour objectif de permettre à Lectra de saisir tout le potentiel de ses nouvelles offres pour l'Industrie 4.0, tout en assurant une croissance durable et rentable de son activité.

La feuille de route stratégique 2020-2022 a été menée avec succès, malgré les conséquences de la crise du COVID-19 et un environnement macroéconomique et géopolitique difficile. Grâce aux acquisitions réalisées pendant cette période, Lectra a changé de statut par rapport à 2019, avec une structure financière plus solide que jamais, une présence mondiale étendue, une base de clients élargie, un portefeuille de produits renforcé intégrant de plus en plus les technologies 4.0, et une image de marque rénovée. Ces avancées majeures confèrent à Lectra une nouvelle dimension avec des possibilités accrues de poursuivre sa croissance.

Le bilan détaillé de cette feuille de route figure dans le rapport financier au 30 septembre 2022, publié le 25 octobre 2022, auquel il convient de se référer.

ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE L'ACTIVITÉ EN 2022

Dans son rapport financier 2021, publié le 9 février 2022, le Groupe a indiqué que les acquisitions réalisées en 2021, en particulier celle de Gerber, lui donnaient une nouvelle dimension et lui ouvraient de nouvelles perspectives.

Il avait également précisé que des incertitudes liées à l'évolution de la pandémie et à ses conséquences sur l'environnement macroéconomique demeuraient et pourraient continuer à peser sur les décisions d'investissement des clients du Groupe. À ces incertitudes se sont ajoutées les conséquences de la guerre en Ukraine et des mesures de confinement strictes mises en place en Chine au premier semestre.

Début 2022, le Groupe s'était fixé pour objectif de réaliser, pour l'exercice en cours, un chiffre d'affaires compris entre 508 et 556 millions d'euros (+31% à +43%) et un EBITDA courant compris entre 92 et 104 millions d'euros (+41% à +60%). Ces objectifs avaient été établis sur la base des cours de change au 31 décembre 2021, notamment 1,13$ / 1EUR.

Le 28 juillet 2022, Lectra a précisé ses objectifs pour 2022 : un chiffre d'affaires compris entre 514 et 534 millions d'euros (+33% à +38%) et un EBITDA courant compris entre 95 et 102 millions d'euros (+46% à +57%), établis sur la base des cours de change réels constatés au premier semestre et sur ceux au 30 juin 2022, notamment 1,04$ / 1EUR, pour le second semestre.

Les résultats du troisième trimestre permettent de confirmer les objectifs révisés le 28 juillet...