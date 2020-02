Lectra chute après une fin d'année compliquée

(Boursier.com) — Lectra plonge de 8% à 21,3 euros à l'ouverture, sanctionné après une fin d'année décevante. Dans un environnement qui est resté dégradé et peu propice à une reprise des décisions d'investissement de la part des clients de Lectra, les commandes de nouveaux systèmes (30 ME) ont diminué de 9% au quatrième trimestre alors que le chiffre d'affaires (74,2 ME) a reculé de 2% (-1% à données réelles).

Afin d'assurer une croissance durable dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain, le Groupe a l'ambition d'accroître le chiffre d'affaires récurrent de 20% en trois ans. Son poids devrait ainsi représenter plus de 60% du chiffre d'affaires total en 2022.

Lectra a abordé 2020 avec des fondamentaux opérationnels et une structure financière particulièrement solides, et une offre de produits et de services enrichie, maintenant disponible dans le monde entier, permettant à ses clients de mettre en oeuvre les principes de l'Industrie 4.0. L'année s'annonce néanmoins encore imprévisible, compte tenu de la persistance des incertitudes liées aux facteurs géopolitiques et au ralentissement du secteur automobile, qui pourraient continuer de peser sur les décisions d'investissement des entreprises. L'épidémie de coronavirus, dont les conséquences sur l'activité du Groupe et de ses clients est difficile à appréhender à ce jour, rajoute un élément d'incertitude important. De ce fait, la société a décidé, à ce stade, de ne pas formuler de perspectives chiffrées pour l'exercice, dans l'attente d'une meilleure visibilité.