Lectra : Céline Abecassis-Moedas rejoint le conseil d'administration

(Boursier.com) — L 'assemblée générale de Lectra, qui s'est tenue le 30 avril dernier, a voté la nomination d'une nouvelle administratrice indépendante, Céline Abecassis-Moedas. Nommée pour une durée de quatre ans, elle devient membre du Comité d'audit, du Comité des rémunérations et du Comité stratégique.

Acteur mondial majeur sur les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement, Lectra conçoit des solutions d'intelligence industrielle - logiciels, équipements, données et services - pour les marques, les fabricants et les distributeurs.

"Je suis ravi de la nomination de Céline Abecassis-Moedas en tant qu'Administratrice de Lectra. Son expérience internationale et ses connaissances en stratégie et en gestion de l'innovation, ainsi que sa connaissance approfondie de l'industrie de la mode, sont de grands atouts pour l'entreprise", déclare Daniel Harari, Président-Directeur général, Lectra.

L'arrivée de Céline Abecassis-Moedas au sein du Conseil d'administration de Lectra permettra notamment de renforcer le Comité stratégique, qui sera amené à examiner de plus en plus de projets d'investissement dans des sociétés innovantes et la poursuite du développement de nos offres pour l'industrie 4.0.

Céline Abecassis-Moedas mettra également à profit son expérience internationale d'Administratrice indépendante, via des mandats exercés depuis près de dix ans dans quatre sociétés en Espagne et au Portugal : Europac (Papeles y Cartones de Europa) de 2012 à 2019, CTT (CTT Correios de Portugal) de 2016 à 2020, CUF depuis 2016, et Vista Alegre Atlantis depuis 2020.

Agée de 49 ans, Céline Abecassis-Moedas est aujourd'hui Directrice de l'Executive Education et Professeure à Católica-Lisbon. Elle a commencé sa carrière dans la recherche chez France Telecom R&D, avant de rejoindre Lectra à New York en tant que e-business product manager en 1999, puis AT Kearny à Londres comme consultante en 2000. De 2002 à 2005, elle a été Maître de Conférences en stratégie à Queen Mary - University of London, puis a intégré l'université Católica-Lisbon comme Professeure Associée de stratégie et de gestion de l'innovation.

De 2014 à 2020, Céline Abecassis-Moedas a de plus été Professeure Affiliée à l'ESCP et Co-directrice scientifique de la Chaire Lectra-ESCP Mode et Technologie.

Céline Abecassis-Moedas est diplômée de l'École Normale Supérieure de Cachan, de l'université Paris Dauphine (DEA méthodes scientifiques de gestion), titulaire d'un PhD en sciences de gestion de l'École Polytechnique et depuis 2017, certifiée IDP-C en Corporate Governance de l'INSEAD.