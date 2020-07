Lectra : Allianz précise ses positions

Lectra : Allianz précise ses positions









Crédit photo © Lectra

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 17 juillet à l'AMF, la société de droit allemand Allianz SE a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 16 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de la société Lectra SA. Allanz SE détient indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Allianz Iard, Allianz Vie qu'elle contrôle, 1.658.591 actions Lectra SA représentant autant de droits de vote, soit 5,14% du capital et 5,11% des droits de vote de cette société.

Les positions d'Allianz sont les suivantes...

- Allianz Iard : 1.658.411 actions et 5,14% du capital

- Allianz Vie : 180 action et une part insignifiante du capital

- Total Allianz SE : 1.658.591 et 5,14% du capital.