Lectra : acquisition de Neteven

(Boursier.com) — Lectra annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote de la société française Neteven.

Fondée en 2005, Neteven a développé une offre innovante, reposant sur une plateforme SaaS et des services associés, permettant aux marques de simplifier et contrôler efficacement la distribution de leurs produits sur les plus grandes marketplaces mondiales.

La plateforme SaaS centralise le catalogue produits et les informations sur les niveaux de stock, les prix de vente et les commandes, pour en automatiser et en faciliter la distribution sur les places de marchés en ligne.

Neteven apporte à ses clients, plus d'une centaine à ce jour, un gain de temps dans la gestion de leurs canaux de distribution et une plus grande visibilité à leurs produits, localement comme à l'international, afin de toucher plus de consommateurs.

La transaction porte sur l'acquisition dès à présent de 80% de Neteven pour un montant de 12,6 ME. L'acquisition du solde aura lieu en juin 2025, pour un montant compris entre 0,6 et 0,9 fois le chiffre d'affaires récurrent 2024...