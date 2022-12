Lectra : acquisition de la majorité du capital de TextileGenesis

(Boursier.com) — Lectra annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir 51% du capital et des droits de vote de la société néerlandaise TextileGenesis. Fondée en 2018, TextileGenesis fournit une plateforme SaaS qui permet aux marques de mode et aux fabricants de textile durable d'assurer une cartographie fiable, sécurisée et totalement digitale de la matière, de la fibre au consommateur, et ainsi d'en garantir l'authenticité et la provenance. Cette solution assure la traçabilité de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des textiles durables des clients de TextileGenesis, afin de répondre aux demandes de transparence impulsées par l'évolution de la législation d'un nombre croissant de pays et par la prise de conscience grandissante des consommateurs, encourageant ainsi une démarche de développement durable.

"Son mécanisme de traçabilité pionnier, couvrant les deux extrémités de la chaine de valeur textile, son réseau de partenaires pour la certification des tissus et sa plateforme technologique garantissent l'échange et le suivi de données fiables et sécurisées, tout au long du cycle de vie de la matière", présente Lectra. Plusieurs grandes marques de mode, parmi les plus prestigieuses, ainsi que les principaux producteurs de fibres durables sont déjà convaincus de la valeur de l'offre innovante de TextileGenesis, permettant de connecter les multiples acteurs de l'écosystème de la mode durable sur cette plateforme.

La transaction porte sur l'acquisition début janvier de 51% de TextileGenesis, pour un montant de 15,2 millions d'euros. L'acquisition du capital et des droits de vote restants est prévue en deux temps, en 2026 et en 2028, pour un montant calculé à partir d'un multiple du chiffre d'affaires récurrent de 2025 et 2027.