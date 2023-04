Leasys, un nouvel acteur européen de la mobilité !

(Boursier.com) — Aujourd 'hui a eu lieu la présentation internationale de Leasys, la nouvelle société de mobilité spécialisée dans la location opérationnelle multi-marques, dont Stellantis et Crédit Agricole sont co-propriétaires... Leasys est la consolidation des activités commerciales de Leasys et Free2move Lease et vise à devenir un leader européen de la location avec une flotte d'un million de véhicules d'ici 2026.

L'événement médiatique s'est déroulé simultanément à Rome et à Paris et a été diffusé en streaming dans les 11 pays européens où la société opère... Depuis la capitale française, Philippe de Rovira, Chief Affiliates Officer de Stellantis, et Stéphane Priami, Directeur Général Adjoint de Crédit Agricole S.A en charge des services financiers spécialisés et Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance, étaient connectés, tandis qu'à Rome, Richard Bouligny, Président de Leasys et Rolando D'Arco, Directeur Général de Leasys, ont pris la parole.

La nouvelle société rassemble le meilleur de Leasys et de Free2move Lease, deux entreprises qui opèrent sur le marché de la mobilité et se sont positionnées parmi les plus grands acteurs européens du secteur. Cependant, cette consolidation est plus que la somme de ses parties. Il s'agit en effet d'une véritable amélioration qui offre des produits innovants, des services de qualité et des plateformes numériques aux clients corporatifs internationaux et aux petites et moyennes entreprises.

Les solutions de mobilité de Leasys sont disponibles pour toutes les 14 marques de Stellantis via différents canaux de vente et sont accessibles via une gamme de services unique en son genre. De plus, la nouvelle entreprise offrira des synergies pour Stellantis et d'autres entreprises au sein du Groupe et assurera un point de contact unique pour une expérience client sans faille.

Rolando D'Arco, PDG de Leasys, a commenté : "Avec l'ambition de devenir l'un des principaux acteurs en Europe, nous avons développé un plan d'entreprise solide et audacieux. Nous sommes confiants que notre parc automobile atteindra un million de véhicules gérés d'ici 2026, augmentant sa valeur de 50%. De plus, nous prévoyons une croissance d'environ 30% de notre structure organisationnelle internationale au cours des trois prochaines années. Ces chiffres soulignent comment la combinaison de Leasys et Free2Move Lease est guidée par une trajectoire de croissance constante".