Leasys : la filiale de FCA Bank a placé une obligation verte de 500 ME









(Boursier.com) — Leasys , filiale de FCA Bank (joint-venture à parts égales entre les groupes Crédit Agricole et Stellantis), a placé aujourd'hui une obligation verte de 500 millions d'euros arrivant à échéance au mois de juillet 2024 avec un coupon à taux fixe de 0,00 pour cent.

C'est la première fois que les groupes FCA Bank et Stellantis exécutent une transaction de cette importance en plaçant une obligation verte sur les marchés boursiers. Cette transaction a été rendue possible grâce au soutien majeur du Crédit Agricole.

Leasys utilisera les bénéfices issus de cette obligation verte pour financer sa flotte de véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que son réseau de bornes de recharge rapide. Ce réseau, qui compte actuellement plus de 1.000 bornes de recharge, verra son volume tripler pendant la durée de vie de l'obligation, appuyant ainsi la stratégie d'électrification de Leasys.

L'émission de cette obligation verte, qui a été structurée et organisée par Crédit Agricole CIB, marque les débuts de Leasys sur les marchés boursiers, caractérisés par un carnet d'ordres de très haute qualité, avec 2,3 milliards d'euros levés auprès de plus de 129 investisseurs, confirmant ainsi la confiance des investisseurs dans le groupe FCA Bank.

Crédit Agricole CIB, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, IMI - Intesa Sanpaolo et UniCredit ont joué le rôle de teneurs de livres conjoints pour cette transaction.