Leasys finalise l'acquisition d'ER Capital LTD (Easirent) au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Leasys , une filiale de FCA Bank, joint-venture détenue à 50/50 par le Crédit Agricole et Stellantis, ajoute un autre élément à la création d'un véritable "écosystème" de produits et de services pour une mobilité durable et une nouvelle expérience client. La société acquise, ER Capital LTD (Easirent), est une des sociétés de location courte durée et de mobilité les plus dynamiques du Royaume-Uni.

Leasys, présente dans 12 pays européens, vise à étendre ses activités au secteur de la location courte durée et atteindre un parc total de 400.000 véhicules avec plus de 1.000 Leasys Mobility Stores en Europe d'ici 2021.

Leasys, une filiale de FCA Bank, joint-venture détenue à 50/50 par Crédit Agricole et Stellantis, confirme ses ambitions de devenir pionnière dans le secteur de la mobilité tous azimuts en Europe et marque une nouvelle étape importante par l'acquisition d'ER Capital LTD, opérant sous le nom d'Easirent, au Royaume-Uni. Les deux sociétés en question ont signé un accord pour la cession de 100% des parts d'ER Capital LTD à Leasys.