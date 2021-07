Leasinvest Real Estate : de retour d'AG

Leasinvest Real Estate : de retour d'AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 12 mai 2021, Leasinvest Real Estate a annoncé son intention de devenir un groupe immobilier intégré par une business combination avec Extensa Group et en abandonnant le statut SIR.

Le 19 juillet 2021, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société a approuvé toutes les décisions qui lui ont été soumises, y compris les apports en nature des actions d'Extensa et les actions de Leasinvest Real Estate Management SA, l'ancien gérant de la société, par Ackermans & van Haaren. Les apports représentent une valeur d'apport combinée de 293.433.036 euros et ont été réalisés en échange de l'émission de 4.075.458 nouvelles actions de Leasinvest Real Estate à Ackermans & van Haaren. Cela s'est traduit par une augmentation de capital de la Société de 44.819.454,77 euros.

L'apport des actions d'Extensa fait partie de l'intention de la Société de transformer la société dans un acteur immobilier mixte, coté en bourse, par le biais d'une business combination avec Extensa, qui investit dans l'immobilier d'une part et développe l'immobilier d'autre part pour le vendre ou le détenir en portefeuille.

Ce nouveau modèle d'entreprise implique un certain nombre de changements fondamentaux par rapport au cadre dans lequel la Société opérait dans le passé. L'AGE a donc décidé de renoncer volontairement au statut de société immobilière réglementée publique (et au régime fiscal qui y est associé). En outre, l'AGE a décidé de transformer la société en une société anonyme avec un conseil d'administration (collégial) sous le CSA.