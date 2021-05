Leasinvest Real Estate a l'intention de devenir un groupe immobilier intégré à travers une business combination envisagée avec Extensa Group et en renonçant au statut SIR

Leasinvest Real Estate a l'intention de devenir un groupe immobilier intégré à travers une business combination envisagée avec Extensa Group et en renonçant au statut SIR









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Leasinvest Real Estate (la "Société") annonce qu'elle travaille sur une business combination suivant laquelle Ackermans & van Haaren ("AvH") apporte 100% de sa participation dans la société anonyme Extensa Group ("Extensa") dans le capital de la société.

Ceci cadre dans l'intention de transformer la Société dans un acteur immobilier mixte coté en bourse, qui investit d'une part dans l'immobilier et qui d'autre part développe l'immobilier afin de le vendre ou de le détenir en portefeuille. Ce nouveau business model implique un nombre de changements fondamentaux à l'égard du cadre dans lequel opère la Société à ce jour. Leasinvest Real Estate proposera dès lors à une Assemblée Générale Extraordinaire de renoncer de manière volontaire à son statut SIR (et du régime fiscal y afférent).

"Leasinvest 2.0 combinera de l'experience prouvée en tant qu'investisseur immobilier international avec des capacités de (re)développement remarquables" commente la direction.

Ceci est rendu possible à travers une business combination de :

-Leasinvest Real Estate, un investisseur immobilier actif dans le secteur des bureaux et retail de qualité, en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en Autriche.

-Extensa, un véritable spécialiste en matière de développements urbains à usage mixte, qui réalise des grands projets immobiliers, d'une qualité exceptionnelle et loués à plusieurs reprises dans le Belux, notamment Tour & Taxis à Bruxelles et Cloche d'Or au Grand-Duché de Luxembourg.

Le rassemblement de positions immobilières et l'expertise complémentaire des équipes des deux entreprises permettra de créer des synérgies et constitue une base solide pour une stratégie axée sur la réalisation et la gestion de développements urbains innovatifs à usage mixte et ainsi construire de nouvelles zones urbaines ou revitaliser des zones urbaines existantes. Avec cet objectif, la Société peut combiner des revenus locatifs récurrents avec des plus-values attractives.

Cette structure permettra à LRE de réagir plus rapidement dans l'environnement de marché actuel volatile avec des arbitrages dans le portefeuille ou des redéveloppements d'immeubles existants. La structure de bilan renforcée permettra en outre à se positionner de manière proactive à l'égard de nouvelles opportunités dans ses marchés principaux ou dans de nouveaux marchés.

La nouvelle structure aura un total de bilan consolidé d'environ 1,9 milliard d'euros avec des capitaux propres de +/- 800 millions d'euros. Le portefeuille d'investissement combiné sera principalement constitué de bureaux (47%) et en deuxième instance de retail (39%). La partie "autres" comprend d'une part les biens logistiques qui restent dans le portefeuille de Leasinvest et d'autre part les immeubles sur le site de Tour&Taxis qui desservent à des événements (The Sheds, Maison de la Poste) et les différents parkings. Géographiquement, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sont quasi aussi importants (43-44%) et les 13% restants sont constitués de parc retails en Autriche du portefeuille de Leasinvest.

Par l'acquisition du patrimoine emblématique de Tour & Taxis (T&T) avec comme fleuron "Gare Maritime", combiné avec la stratégie CSR de Leasinvest, la nouvelle entité a toutes les cartes en main pour être une référence en termes de durabilité sur le marché immobilier.