Leasinvest : convocation de l'assemblée générale extraordinaire

Leasinvest : convocation de l'assemblée générale extraordinaire









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le gérant statutaire de la société invite les actionnaires de Leasinvest Real Estate SCA à participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra le lundi 19 juillet 2021 à 13h00, au siège du gérant à Anvers, dans le cadre de l'intention de la société de devenir un groupe immobilier intégré par le biais d'une business combination envisagée avec Extensa Group SA et d'abandonner le statut de société immobilière réglementée publique ("SIR"), comme annoncé dans son communiqué de presse du 12 mai 2021. Pour plus d'informations, il est fait référence à la Note Explicative sur la transaction...

Entre-temps, la société a finalisé le due diligence sur Extensa et a obtenu un ruling fiscal concernant la renonciation au statut de SIR. L'approbation du conseil d'administration du Gérant et du conseil d'administration d'Ackermans & van Haaren a également été obtenue.

En fonction de l'évolution de la situation Covid-19, la Société et son Gérant se réservent le droit de modifier les modalités de participation à l'assemblée générale du 19 juillet 2021, en cas de durcissement des mesures Corona, et en informeront les actionnaires, par voie de communiqué de presse et sur le site internet www.leasinvest.be.

Afin de pouvoir exercer leurs droits de vote si la Société et le Gérant devraient, en raison de circonstances changeantes, être contraintes de limiter l'accès physique à l'assemblée générale, il est conseillé aux actionnaires de désigner le secrétaire de l'assemblée comme mandataire.

Les documents relatifs à cette assemblée générale (y compris entre autres la convocation, la Note Explicative sur la transaction et l'avis complet du comité des administrateurs indépendants (voir ci-dessous)) sont disponibles dès aujourd'hui sur le site internet www.leasinvest.be sous la rubrique 'Investor relations' - Assemblée Générale.