LeadCrest conclut une opération de sale-leaseback avec Casino

LeadCrest conclut une opération de sale-leaseback avec Casino









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nouvelle opération de sale-leaseback de gré-à-gré pour LeadCrest Capital Partners qui acquiert les murs de différentes enseignes du groupe Casino. Le premier fonds d'investissement européen 100% dédié aux opérations de 'sale-leaseback' et de 'build-to-suit' a bouclé une opération immobilière d'environ 70 millions d'euros portant sur un portefeuille de sept actifs sous différentes enseignes du groupe stéphanois, dont six existants et un septième en construction, totalisant 33.500 mètres carrés. Ces actifs seront loués sur le long terme à Monoprix Exploitation et Distribution Casino France, deux filiales de Casino Guichard-Perrachon. Ils sont situés principalement à Paris et en région parisienne, ainsi que dans le sud de la France. Ces cessions permettent à Casino de poursuivre sa politique de désendettement.