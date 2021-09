Le vol habité de SpaceX pourrait ridiculiser ceux de Jeff Bezos et Richard Branson

(Boursier.com) — "Test de tir statique du Falcon 9 terminé - visant le mercredi 15 septembre pour le lancement du premier vol spatial humain entièrement civil de Dragon. La fenêtre de lancement de 5 heures s'ouvre à 8:02 p.m. EDT", lance paisiblement SpaceX sur Twitter. Ainsi, un premier équipage entièrement civil va effectuer un vol en orbite à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX, la firme d'Elon Musk, génial et fantasque patron de Tesla aux multiples casquettes.

Jared Isaacman, fondateur et directeur général de la firme de commerce électronique Shift4 Payments, accompagnera trois autres membres d'équipage trois jours durant, du décollage de Cap Canaveral, Floride, à l'amerrissage programmé dans l'Atlantique. Le véhicule de l'équipage, 'Resilience', décollera du centre spatial Kennedy de la NASA à bord d'une des fusées Falcon 9 de Musk, avec une fenêtre de lancement de cinq heures s'ouvrant donc à 20h00 heure locale ce mercredi !

SpaceX completed a full rehearsal of launch day activities with the @Inspiration4x crew pic.twitter.com/ZxvKCNbMA0

— SpaceX (@SpaceX), via Twitter

Alors que l'ami de Musk, Richard Branson (avec Virgin Galactic), et son rival Jeff Bezos (avec Blue Origin), avaient lancé en juillet, à quelques jours d'intervalle, la conquête commerciale de l'espace avec des vols habités de quelques minutes, Musk et SpaceX vont aller beaucoup plus haut et loin. En effet, les deux vols de Branson et Bezos, très médiatisés, étaient de taille suborbitale, envoyant leurs équipages dans l'espace et les ramenant très rapidement. Le vol de SpaceX est lui conçu pour emmener ses quatre passagers là où aucun équipage civil n'est jamais allé, en orbite terrestre. Ils feront le tour du globe toutes les 90 minutes à plus de 27.000 km/h, 22 fois la vitesse du son. L'altitude pourrait atteindre... 575 kilomètres, au-delà des orbites de la station spatiale internationale ou du télescope Hubble.

La mission Inspiration4 enverra donc pour la première fois en orbite, trois jours durant, un équipage de 'novices', sans professionnel. Le milliardaire Jared Isaacman a déboursé plusieurs dizaines de millions de dollars pour participer à l'aventure, et admet que le risque du vol "n'est pas nul", dans un épisode de la mini-série documentaire diffusée par l'opportuniste Netflix pour l'occasion. Le "commandant" Isaacman sera accompagné d'une rescapée d'un cancer pédiatrique, Hayley Arceneaux, qui symbolise la valeur de l'espoir, ainsi que de Christopher Sembroski, ancien de l'armée de l'air et employé dans l'aéronautique (valeur de 'générosité'), et enfin de Sian Proctor, qui enseigne les sciences et avait bien failli par le passé être astronaute.