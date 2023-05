Le Tribunal de l'UE donne raison à Ryanair face à la CE

(Boursier.com) — Victoire importante de Ryanair devant la justice européenne. Le Tribunal de l'Union européenne a donné raison à la compagnie irlandaise qui contestait la légalité de la recapitalisation de 6 milliards d'euros accordée à la Deutsche Lufthansa pendant la crise sanitaire.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, "la Commission a commis plusieurs erreurs, notamment, en considérant que Lufthansa était dans l'incapacité de se financer sur les marchés pour la totalité de ses besoins, en omettant d'exiger un mécanisme incitant Lufthansa à racheter la participation de l'Allemagne le plus vite possible, en niant l'existence d'un pouvoir de marché significatif de Lufthansa dans certains aéroports et en acceptant certains engagements ne garantissant pas la préservation d'une concurrence effective sur le marché".

En juin 2020, Bruxelles avait approuvé les aides accordées à la Lufthansa, affirmant qu'un projet du gouvernement de prendre une participation de 20% dans la plus grande compagnie aérienne d'Europe était conforme aux règles du bloc en matière d'aides d'État et empêcherait l'effondrement du transporteur.

Ryanair a également obtenu satisfaction dans le même combat qui l'opposait à la compagnie scandinave SAS.