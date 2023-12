Le tribunal de l'UE confirme en grande partie sa sanction contre le Crédit Agricole dans l'affaire de l'Euribor

(Boursier.com) — JP Morgan Chase & Co et le Crédit Agricole voient leur recours devant le Tribunal de l'UE en grand partie rejeté dans l'affaire des manipulations des taux Euribor. En 2016, la Commission européenne avait condamné la banque verte ainsi que HSBC et JP Morgan à verser respectivement 114,65 millions d'euros, 33,6 ME et 337,2 ME. Les trois banques avaient refusé, en 2013, de participer à un compromis qui avait vu Société Générale, Barclays, Deutsche Bank et Royal Bank of Scotland verser environ 1 milliard d'euros en échange de l'arrêt de l'enquête.

Le régulateur avait, à l'époque, jugé les trois établissements coupables de s'être entendus sur des éléments de la fixation du prix des produits dérivés de taux d'intérêt en euro et d'avoir échangé des informations sensibles. L'enquête portait sur la période comprise entre septembre 2005 et mai 2008. Les traders impliqués au sein des banques concernées entretenaient des contacts réguliers au moyen de forums de discussion ou de services de messagerie instantanée. Leur objectif était de fausser le cours normal des éléments constitutifs des prix des produits dérivés de taux d'intérêt en euro , affirmait alors la CE.

Le Tribunal de l'UE a validé ce jour, en grande partie, la conclusion de la Commission concernant la participation du Credit Agricole à l'entente. Toutefois, le Tribunal "constate que la participation de Crédit agricole à l'entente ne pouvait être retenue qu'à l'égard de ses propres comportements et des comportements des autres banques visant la manipulation du taux Euribor, à l'exclusion des autres pratiques anticoncurrentielles de ces dernières. Cela étant, le Tribunal souligne que la participation de Crédit agricole aux comportements incriminés était intentionnelle et que les pratiques en cause sont caractérisées par une gravité accrue. Par conséquent, l'impact sur le montant de l'amende de la circonstance atténuante relative au rôle moins important de Crédit agricole dans l'infraction que celui des acteurs principaux ne peut être que marginal". Dans ces conditions, le régulateur a ramené le montant de l'amende infligée à la banque française à 110 ME.

Alors que la sanction financière contre JP Morgan a été maintenue à 337,2 ME, la banque américaine a déclaré qu'elle "n'avait commis aucun acte répréhensible en ce qui concerne le taux de référence Euribor, cette décision du Tribunal de l'UE est donc décevante... Nous examinerons ce jugement plus en détail et considérerons nos options à partir d'ici".