Le transfert des obligations de Luxottica à EssilorLuxottica est effectif

Crédit photo © Essilor

(Boursier.com) — Dans le prolongement du communiqué de presse du 26 novembre, EssilorLuxottica et Luxottica Group SpA (Luxottica) annoncent que sont effectifs :

- le transfert de Luxottica à EssilorLuxottica des obligations émises, en 2014, à échéance du 10 février 2024, au taux de 2,625%, pour un montant total de 500 millions d'euros (code ISIN : XS1030851791),

- la mainlevée des obligations des garants au titre des obligations et certaines autres modifications des termes et conditions des obligations, telles qu'intégralement présentées au sein d'un "Consent Solicitation Memorandum", en date du 24 octobre 2019.