Le train à hydrogène Coradia iLint d'Alstom circule pour la première fois en France

(Boursier.com) — Le train Coradia iLint d'Alstom, premier au monde à être alimenté grâce à l'hydrogène, a fait ses premiers tours de roue en France, sur les voies du Centre d'Essais Ferroviaires à Valenciennes (Nord) en présence de Jean-Baptiste Djebarri, Ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports, et de Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

Les équipes Alstom font circuler et présentent le Coradia iLint à divers acteurs locaux dont des décideurs gouvernementaux, des autorités organisatrices de transport, des sociétés d'ingénierie et des opérateurs afin de mettre en évidence le potentiel de ce train dans la palette de solutions de transport durables en France. Cette présentation s'inscrit dans l'ambition nationale de transition énergétique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le bruit dans les transports, enjeu soutenu par l'État français au travers de son Plan Hydrogène, initié en 2018. Cette présentation s'inscrit également dans le cadre du Plan de Relance et des Projets Importants d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) lancés par l'Union européenne en 2020.

Alstom, leader mondial de la mobilité verte et intelligente, développe depuis plusieurs années un portefeuille de solutions de mobilité zéro émission et a lancé un ambitieux programme d'innovations sur les batteries et l'hydrogène. Alstom s'est mobilisé dès 2013 autour du lancement d'un train régional équipé de piles à combustible à hydrogène. Deux premiers trains iLint 100% H2 ont été mis en service commercial en 2018 en Allemagne et, à ce jour, 41 rames ont été commandées par deux Landers allemands et des expérimentations réussies ont eu lieu en Autriche, aux Pays-Bas, en Suède et maintenant en France. En Italie, l'opérateur FNM a confirmé fin 2020 une commande de 14 rames alimentées par de l'hydrogène. Cette année, la France est, elle aussi, rentrée dans le cercle des "pays fondateurs" avec une commande par la SNCF de 12 rames Coradia Polyvalent bi-mode (traction électrique/caténaire et hydrogène/piles à combustible) pour le compte des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Grand Est et Occitanie.

"Aujourd'hui, Alstom ambitionne d'accélérer sa stratégie hydrogène et de continuer à proposer et développer des solutions de verdissement innovantes. Nous voulons apporter à la puissance publique et aux opérateurs des réponses technico-économiques pertinentes dans un contexte de sortie du diesel. Nous souhaitons ainsi contribuer au leadership industriel français et européen dans cette technologie d'avenir", a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

Le Coradia iLint est le premier train de passagers au monde à traction électrique assurée par une pile à combustible hydrogène. Ce train léger "à zéro émission" est aussi silencieux qu'un train électrique et émet uniquement de la vapeur d'eau. Adapté aux circulations sur des lignes non électrifiées, il est une solution idéale pour les lignes de desserte fine du territoire, enjeu stratégique de mobilité pour l'État et les Régions. Le train est présenté aujourd'hui dans une configuration allemande ; des adaptations seront nécessaires pour homologuer le Coradia iLint selon le référentiel normatif français. Le processus d'homologation est initié et sera finalisé en cohérence avec les besoins des Autorités Organisatrices.

La France occupe un rôle déterminant dans le développement des solutions de mobilité hydrogène. La chaîne de traction est conçue et fabriquée dans le centre d'excellence mondial traction verte d'Alstom, basé à Tarbes (Hautes-Pyrénées). La récente acquisition de la société Helion Hydrogen Power, basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des piles à combustible à forte puissance, témoigne de l'engagement d'Alstom à constituer un pôle d'excellence hydrogène en France. Ce nouvel ensemble participera au développement de solutions hydrogène à très haut niveau de performance pour la mobilité lourde, notamment ferroviaire.

Une expérimentation du train Coradia iLint sur le réseau ferré français se tiendra en 2022 sur la ligne Tours-Loches, une ligne de desserte fine du territoire de la Région Centre-Val de Loire.