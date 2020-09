Le trafic aérien international encore en baisse de 92% en juillet !

(Boursier.com) — Le retour du trafic aérien sur ses niveaux d'avant-crise n'est clairement pas pour demain. Selon les dernières données de l'IATA, le trafic mondial de juillet a été inférieur de 79,8% à celui de l'an passé et les tendances de reprises sont plus faibles qu'espéré. Le trafic international n'a quasiment pas redémarré, en baisse de 92% sur un an ! Le trafic intra-européen s'améliore quelque peu mais reste 79% en-deçà de ses niveaux de 2019. Toutes les compagnies en dehors de Chine luttent pour remplir leurs avions, souligne l'IATA et les coefficients d'occupation restent à leur plancher historique sur la plupart des marchés. L'écart entre la croissance des capacités et les réservations grandit, ce qui se traduit par une accélération de la consommation de cash des compagnies aériennes.