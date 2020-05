Le titre Renault poursuit son yo-yo

(Boursier.com) — +2,9%, +8,7%, -10,85%, +4,7%. Renault continue à faire du yo-yo en Bourse à l'approche de la présentation du plan de restructuration du constructeur au losange, prévu le 29 mai. Selon 'Les Echos' et 'Le Canard Enchaîné' dans leurs éditions de mercredi, Renault envisage de fermer trois sites en France, Choisy-le-Roi (263 salariés), Dieppe (386 salariés) et les Fonderies de Bretagne à Caudan (385 salariés), puis d'arrêter dans un second temps la production de véhicules à Flins (Yvelines) qui emploie 2.600 salariés.

"Il ne faut pas se précipiter sur les rumeurs. Il est vrai que le secteur de l'automobile est très frappé par la crise et avait déjà des difficultés avant puisqu'il a engagé un virage vers l'électrique et le véhicule autonome. C'est un secteur qui est en plein bouleversement", a déclaré Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, ce matin sur 'CNews'. "Le gouvernement, notamment Bruno Le Maire, annoncera d'ici une quinzaine de jours un plan de soutien à l'automobile. Dans ce contexte-là, il y a la situation particulière de Renault. Si des décisions devaient être prises, elles seront d'abord annoncées et discutées avec les organisations syndicales qui représentent les salariés. Je crois qu'il faut donner la primauté au dialogue social".

Les informations du jour ont provoqué un véritable tollé chez les syndicats alors que le groupe basé à Boulogne-Billancourt devrait obtenir un prêt garanti par l'Etat de 5 MdsE. Une aide qui n'impliquerait toutefois pas de renoncer à des suppressions d'emplois étant donné l'ampleur de la crise qui frappe le secteur automobile et les mutations en cours vers des véhicules moins polluants.