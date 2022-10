Le Tanneur : TP et QLG déposeront, mardi, une offre à 4,30 euros par action

(Boursier.com) — Le Tanneur, dont la cotation est suspendue "dans l'attente d'un communiqué", annonce la signature avec Tolomei Participations (TP) et Qatar Luxury Group-Fashion SPC (QLG), ses deux principaux actionnaires, d'un protocole d'accord relatif, notamment, à la constitution d'une action de concert entre TP et QLG vis-à-vis de LTC et à la modification du pacte d'actionnaires entre TP et QLG en date du 29 septembre 2017 (Avenant), dans le cadre d'une réorganisation du Groupe Tolomei.

A l'issue de la signature du protocole d'accord, Tolomei Participations et Qatar Luxury Group Fashion SPC détiennent directement de concert 98,3% du capital et des droits de vote de LTC.

TP et QLG prévoient de déposer de concert auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 4 octobre 2022 un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire sur les actions LTC non détenues par le concert au prix de 4,30 euros par action.

Le projet d'offre publique de retrait devra faire l'objet d'un rapport d'expertise indépendante sur les conditions financières de l'offre et qu'il sera soumis à l'examen de l'AMF. Accuracy a été désigné en qualité d'expert indépendant sans opposition de l'AMF.

L'avenant conclu prévoit que certaines décisions importantes devront être soumises au conseil d'administration de LTC avant de pouvoir être mises en oeuvre. En outre, QLG disposera d'un droit de véto sur certaines décisions stratégiques.

Rappelons que l'action Le Tanneur est sur un dernier cours de 3,92 euros.