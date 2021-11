Le Tanneur réduit ses pertes

(Boursier.com) — Le Tanneur publie pour le semestre clos fin juin 2021 un chiffre d'affaires en augmentation de 27% à 25,6 ME, pour une perte d'exploitation ramenée à 2 millions d'euros et une perte nette part du groupe, réduite à 2,5 ME (contre 4,2 ME un an avant). Le ratio d'endettement net sur fonds propres s'élève à 127%, alors qu'il était de 59% au 30 juin 2020.

Pour la Marque Le Tanneur, la démarche de prémiumisation se poursuit avec succès, notamment avec la mise au nouveau concept 'La Maison' du magasin de Boulogne en octobre, le lancement d'un programme intensif de formation du personnel du réseau retail qui a comme objectif d'améliorer l'expérience client, et le succès de la collaboration avec l'influenceuse Sabrina Cesari autour du modèle de sac femme Emilie. D'autres projets de développement commercial se concrétisent également. Les activités de Fabrication bénéficient d'une demande soutenue.

La contribution du 2ème semestre est traditionnellement plus favorable au résultat du groupe en raison des ventes liées aux fêtes de fin d'année.