Le Tanneur : porte de sortie ?

(Boursier.com) — La cotation des actions Le Tanneur et Cie est suspendue sur Euronext Growth Paris, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis. Rappelons que la publication des résultats semestriels 2022 du groupe est attendue le 31 octobre. Le capital du groupe est détenu actuellement à 59,9% par Tolomei Participations, 38,4% par Qatar Luxury Group - Fashion, SPC, et 0,2% par les cadres. Le public ne représente qu'un minuscule flottant de 1,5%, ce qui donne une idée de la plausible cause de la suspension.