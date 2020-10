Le Tanneur : le résultat net part du groupe s'élève à -4,22 ME au 30 juin

Le Tanneur : le résultat net part du groupe s'élève à -4,22 ME au 30 juin









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Le Tanneur & Cie a diminué de 34,6% par rapport au 1er semestre 2019. La baisse d'activité de la Fabrication pour maisons de luxe s'élève à -30,7% sur la période. Celle de la marque Le Tanneur se chiffre à -43,1%.

Le résultat d'exploitation consolidé du 1er semestre 2020 s'établit à -4,21 ME (contre -2,43 ME au 30 juin 2019).

La contribution au résultat d'exploitation consolidé de la Fabrication pour maisons de luxe est passée de +1,19 ME au 30 juin 2018 à +0,32 ME au 30 juin 2020. Celle de la marque Le Tanneur est passée de -3,62 ME au 30 juin 2019 à -4,54 ME au 30 juin 2020.

Le résultat financier, le résultat exceptionnel et l'impôt sur le résultat de la période restent peu significatifs.

En conséquence, le résultat net (part du Groupe) s'élève à -4,22 ME, contre -2,29 ME au 30 juin 2019.

A noter que la contribution du 2ème semestre est traditionnellement plus favorable au résultat du Groupe en raison des ventes liées aux fêtes de fin d'année de la marque Le Tanneur et que cette saisonnalité sera probablement encore plus marquée cette année en raison des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19.

Bilan

Les investissements du semestre se chiffrent à 1,51 ME et ont principalement concerné :

des matériels industriels et divers pour la Fabrication pour maisons de luxe,

le paramétrage du site E-commerce www.letanneur.com qui avait été initié en 2019 pour une mise en service fin février 2020,

la rénovation du magasin de la rue Caumartin à Paris au nouveau concept "La Maison",

le fonds de commerce du magasin Le Tanneur de Cannes qui est passé du statut d'affilié à celui de succursale en mai,

le droit d'entrée d'un emplacement dans le centre commercial de Lyon Part Dieu qui ouvrira au cours du 4ème trimestre 2020,

l'aménagement des nouveaux bureaux de Savoie Technolac,

de nouveaux serveurs informatiques dont l'hébergement a été externalisé pour une sécurité accrue.

Les capitaux propres s'élèvent à 7,08 ME au 30 juin 2020. Par rapport au 31 décembre 2019, ils ont principalement varié en fonction du résultat de la période.

Un montant total de 9,05 ME de Prêts Garantis par l'Etat a été mis en place au cours du semestre pour faire face à la crise du COVID-19.

La Société-mère a également souscrit un emprunt bancaire de 0,30 ME pour financer l'internalisation du site E-commerce www.letanneur.com. La filiale Maroquinerie des Orgues dédiée à la Fabrication pour maisons de luxe a souscrit un emprunt bancaire de 0,50 ME pour financer des acquisitions de matériels.

Le ratio d'endettement net sur fonds propres s'élève à 59%, il était de 2% au 30 juin 2019 et nul au 31 décembre 2019.

Perspectives

Les clients donneurs d'ordres de la Fabrication pour maisons de luxe annoncent une croissance de leurs besoins mais les contraintes limitant la productivité restent fortes.

La marque Le Tanneur continue de franchir les étapes nécessaires à sa stratégie de premiumisation :

Poursuite de l'optimisation du parc de magasins en France :

Relocalisation en septembre 2020 du magasin Le Tanneur au sein du centre commercial de Vélizy 2 pour un meilleur emplacement ;

Ouverture au 4ème trimestre d'un point de vente dans une nouvelle extension positionnée haut de gamme du centre commercial de La Part Dieu à Lyon ;

Fermeture fin août du magasin déficitaire de Lille ;

Développement international : ouverture au 4ème trimestre de deux corners en concession à Barcelone et Palma de Majorque dans le grand magasin espagnol El Corte Ingles ;

Poursuite du développement commercial digital en direction des Marketplaces avec l'ouverture d'une première plateforme avec Amazon France en fin d'année ;

Projet Hexagone : changement du rythme de renouvellement de l'offre avec le remplacement des deux collections annuelles traditionnelles par le lancement plus fréquent de nouveautés (6 par an) mais plus réduit : présence commerciale et marketing accrue, cycle de vie de chaque ligne plus long, diminution des invendus, lissage des approvisionnements ;

Modernisation de l'organisation administrative par l'externalisation du processus de paie.

Les nouveaux points de vente de Vélizy 2, Lyon et El Corte Ingles seront déployés avec le nouveau concept "La Maison".

En raison de la situation évolutive de l'épidémie COVID-19, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. L'évaluation de certains actifs est particulièrement sensible aux hypothèses d'activité future : il s'agit principalement des provisions sur stocks de produits finis de la marque Le Tanneur et des tests de dépréciation des droits aux baux (immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie).

Prochains rendez-vous :

-Mise à disposition du rapport financier semestriel : 30 octobre 2020.

-Communiqué sur le chiffre d'affaires 2020 : 29 janvier 2021.