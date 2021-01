Le Tanneur : CA annuel en forte baisse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de l'année 2020 du groupe Le Tanneur s'établit à 50,3 millions d'euros et est en baisse de 21% par rapport à 2019. L'activité de la filiale dédiée, Maroquinerie des Orgues, a diminué de 18% à cause des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19. Néanmoins, la rentabilité de cette branche a été préservée grâce à des mesures d'adaptation rapides et une amélioration générale de l'organisation industrielle, dans la continuité de la démarche entreprise depuis ces trois dernières années sur les deux sites corréziens. L'activité Le Tanneur a connu un fléchissement de 25,9%, conséquence directe des deux périodes de fermeture imposée aux commerces non essentiels au cours de l'année. Malgré ces aléas conjoncturels, la relance de la marque engagée depuis fin 2017 s'est poursuivie.

La Fabrication pour Maisons de luxe devrait retrouver un niveau normatif d'activité en 2021 et capitaliser sur la base de l'amélioration de ses process. Pour Le Tanneur, le premier trimestre de l'année 2021 s'annonce encore difficile en raison du contexte dans lequel le commerce physique évolue en France. La marque a néanmoins la ferme intention de poursuivre sa progression, notamment par la mise en oeuvre de certains leviers, avec l'ouverture du E-shop dans certains pays européens, le démarrage de nouveaux market-places en France et à l'étranger, le renforcement du programme de formation du personnel du réseau Retail, la poursuite de l'omnicanalité avec, en plus de la E-réservation, l'introduction de la Tablet in Store et du Click and Collect, la reprise de parts de marché chez les détaillants multimarques français grâce à une force de vente dynamisée, et enfin l'ouverture d'un corner dans le grand magasin KaDeWe à Berlin.