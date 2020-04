Le Solvay Solidarity Fund est lancé en partenariat avec la Fondation Roi Baudouin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Solvay annonce aujourd'hui que la Fondation Roi Baudouin s'engage à administrer le fonds de solidarité récemment annoncé par le Groupe pour venir en aide aux salariés et leurs personnes à charge dans les difficultés résultant de la crise COVID-19.

"Nous sommes très reconnaissants à la Fondation Roi Baudouin pour son soutien à notre initiative de solidarité" a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "La Fondation Roi Baudouin jouit d'une réputation exceptionnelle et d'une grande expérience en matière de philanthropie. Grâce à son soutien et son expertise, nous pourrons rapidement faire du Fonds de solidarité Solvay une entité caritative indépendante, internationale et efficace. Plus important encore, le réseau international de la Fondation Roi Baudouin permettra la mise en oeuvre de l'initiative dans le monde entier en apportant aide et assistance à tous les collaborateurs de Solvay, leurs personnes à charge et les communautés défavorisées en ces temps difficiles, partout, à tout moment, aussi vite que possible."

"La Fondation Roi Baudouin est heureuse de mettre l'ensemble de sa structure internationale à la disposition du Fonds de solidarité Solvay pour lui permettre d'être efficace et rapide dans sa mise en oeuvre" a déclaré Luc Tayart de Borms, directeur général de la Fondation Roi Baudouin. "Nous garantissons également l'impartialité de ses décisions. Nous espérons que l'action lancée aujourd'hui nous permettra d'apporter une aide concrète aux victimes de la crise."

Le Fonds de solidarité Solvay sera géré au quotidien par la Fondation Roi Baudouin sous la direction d'un comité de gestion composé à égalité de représentants de la Fondation, de Solvay et d'une tierce partie à choisir — qui décideront des dons du Fonds sur la base de critères alignés sur les statuts de la Fondation Roi Baudouin.

La mission première du Fonds est de soutenir la solidarité entre les dirigeants, les employés, les actionnaires et les partenaires de Solvay envers les employés du Groupe fortement touchés par la pandémie COVID-19 dans le monde ou par toute autre pandémie ou catastrophe naturelle...