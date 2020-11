Le SIEA retient Spie pour le déploiement de sa fibre optique

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE ICS, filiale de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été retenue par le Syndicat Intercommunal d'Énergie et de e-communication de l'Ain (SIEA) pour le déploiement de son réseau de fibre optique (FTTH) sur l'ensemble du département.

Un projet majeur pour la transformation numérique du département

Le SIEA a mis en place un ambitieux plan de déploiement de son réseau de fibre optique d'ici 2022. Au regard de l'enjeu stratégique pour un territoire qui place la transformation numérique au premier rang de ses objectifs, l'opérateur d'infrastructures de l'Ain a retenu SPIE ICS pour réaliser la mise à niveau de ses équipements (dont certains datent de 2011) et l'implémentation de nouvelles installations. "Les experts de SPIE ICS ont su s'adapter à l'architecture existante tout en y apportant une dimension évolutive et innovante. A ce jour la couverture du département en fibre optique s'étend à 253 communes et les travaux menés sont une étape clé pour la couverture des 393 communes concernées par le projet", indique Matthieu Flye Sainte Marie, Directeur Service Exploitation au SIEA.

Une mission sur-mesure

Une quinzaine de collaborateurs de SPIE ICS est à pied d'oeuvre sur ce projet. Associés aux équipes du SIEA, ils sont intervenus en deux phases : d'abord en repérage et préparation à partir de juillet 2019, puis en intégration et mise en service à compter de mars 2020.

La première phase consistait en un maquettage des équipements, transfert de connaissance du réseau et tests " à blanc " des équipements proposés par SPIE ICS. Ce temps de formation sur les appareils existants et d'alignement sur la méthode de travail s'est avéré clé pour la réussite de la phase de mise en oeuvre.

Dans un second temps, les techniciens de SPIE ICS ont procédé aux changements et à l'installation des équipements. Cette phase opérationnelle du projet s'est déroulée sur une courte période, dont une partie pendant le confinement, et concernait 150 sites (550 boitiers switchs).

"Ce projet stratégique nécessitait beaucoup de rigueur dans l'exécution et une grande capacité d'adaptation pour prendre en compte les spécificités d'un territoire soucieux d'assurer une prestation respectueuse des contraintes des utilisateurs finaux", a déclaré Céline Keat, ingénieure d'affaires chez SPIE ICS.