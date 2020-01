Le secteur pétrolier grimpe dans le sillage du brut

Crédit photo © Société Vallourec

(Boursier.com) — La flambée des cours du brut à la suite de la mort du général Qassem Soleimani, commandant de l'unité d'élite des forces iraniennes Al Qods et fer de lance de l'influence militaire de Téhéran au Moyen-Orient, profite logiquement au secteur pétrolier ce matin. A l'ouverture de la place parisienne, Vallourec, CGG, TechnipFMC et Total occupent les quatre premières places du SBF120 avec des gains compris entre 0,7% et 2%.

L'armée américaine a procédé à l'assassinat de Qassem Soleimani à la demande du président Donald Trump, une mesure "défensive" prise pour "protéger le personnel américain à l'étranger", a expliqué le Pentagone dans un communiqué publié peu après l'opération menée à l'aéroport de la capitale irakienne. Véritable détenteur du pouvoir en Iran, le guide suprême de la Révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, a prévenu qu'une terrible vengeance attendait les "criminels" ayant assassiné le général Soleimani.

L'assassinat de Soleimani marque une escalade considérable de la "guerre de l'ombre" que se livrent dans la région l'Iran et les Etats-Unis, soutenus par Israël et l'Arabie saoudite, et laisse craindre de rapides représailles de la part de Téhéran qui pourraient déboucher sur un conflit armé.