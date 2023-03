Le secteur bancaire tangue après le sauvetage en urgence du Credit Suisse

(Boursier.com) — La pression reste forte sur les valeurs financières à l'ouverture du marché parisien, les trois grandes banques cotées ainsi qu'AXA enregistrant les plus fortes baisses du CAC40 dans les premiers échanges. L'annonce du rachat en urgence de Credit Suisse par sa grande rivale UBS au cours du week-end et une action coordonnée des Banques centrales sur l'accès aux liquidités ne suffisent pas à apaiser les craintes des investisseurs sur l'instabilité du système bancaire mondial.

"La semaine dernière, lorsque nous parlions de SVB et de Signature, nous ne parlions que des déposants et non de la qualité des actifs", déclare à 'Reuters' Steven Major, responsable mondial de la recherche sur les titres à revenu fixe chez HSBC. "Là, nous sommes passés à l'Europe et nous examinons les actifs (...) Tous ceux qui ont dit qu'on ne pouvait pas comparer les prêts hypothécaires à risque et les obligations à risque avec cette crise (...) et bien, en fait, la situation a évolué".

"Cela semble être une intervention très importante et décisive", affirme pour sa part Brian Jacobsen, chef stratège chez Allspring Global Investments. "Si les marchés ne flairent pas d'autres problèmes persistants, je pense que cela devrait être plutôt positif. Les gouvernements ont l'intention d'étouffer l'étincelle de la contagion avant que les flammes ne deviennent incontrôlables".

La Banque nationale suisse (BNS) a déclaré que l'accord entre Credit Suisse et UBS comprenait 100 milliards de francs suisses (101,2 milliards d'euros) d'aides destinées aux liquidités des deux groupes. Selon les modalités de l'opération de rachat, entièrement en actions, les actionnaires du Credit Suisse recevront une action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse détenues, ce qui équivaut à 0,76 franc suisse par action, soit pour un montant total de trois milliards de francs suisses, a précisé UBS. Credit Suisse a par ailleurs ramené à zéro la valeur de son portefeuille d'obligations Additional Tier 1, ce qui a suscité la colère de certains créanciers obligataires qui pensaient être mieux protégés dans le cadre de l'opération de sauvetage. Ces obligations, qui constituent un type de dette plus risqué que les obligations traditionnelles, ont une valeur nominale de 17 milliards de dollars.

Credit Suisse compte parmi les 30 plus importantes banques du monde d'un point de vue systémique et une faillite aurait provoqué une onde de choc à travers l'ensemble du secteur financier mondial. "Avec le rachat de Credit Suisse par UBS, une solution a été trouvée pour assurer la stabilité financière et protéger l'économie suisse dans cette situation exceptionnelle", ont déclaré la BNS et d'autres autorités du pays. Pas suffisant toutefois pour rassurer les opérateurs ce matin...

La Société Générale, BNP Paribas et le Credit Agricole abandonnent entre 3 et 5% en début de séance, Axa reculant pour sa part de 3%.