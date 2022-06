Le secteur bancaire sous pression après les législatives

(Boursier.com) — Le secteur bancaire n'échappe pas à la déroute des Bourses occidentales ce lundi. A Paris, BNP Paribas abandonne 4%, le Crédit Agricole perd 4,1% et la Société Générale recule de 4,2%. Les craintes de fragmentation de la zone euro sur fond de forte remontée des rendements obligataires des pays dits périphériques pèsent sur l'industrie tout comme le doute sur la capacité d'Emmanuel Macron à disposer d'une majorité parlementaire à l'issue des élections législatives. Et ce alors que La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), dirigée par Jean-Luc Mélenchon, souhaite mettre en place une taxe "significative" sur les transactions financières, arrêter la cotation "continue" des entreprises en bourse, séparer les banques d'affaires et de dépôt, et accorder aux salariés un droit d'intervention sur la politique de distribution des dividendes, selon son programme.