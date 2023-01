Le secteur automobile chahuté après les baisses de prix de Tesla

(Boursier.com) — Le secteur automobile tangue en cette fin de semaine, les baisses de prix accordées par Tesla aux quatre coins du monde renforçant les craintes pesant sur la demande. L'indice Stoxx 600 Automobiles & Parts perd près de 2% en matinée, de loin le sous-indice le moins performant au sein de l'indice large européen.

Tesla a diminué jeudi soir les prix de ses modèles de véhicules phare aux Etats-Unis, montre le site internet du constructeur automobile électrique, avec des baisses allant de 6% à 20% sur le Model 3 et le Model Y, selon les calculs effectués par Reuters. Ces nouveaux prix ne tiennent pas compte du crédit fédéral de 7.500 dollars accordé depuis le début du mois pour l'achat d'un grand nombre de véhicules électriques.

Face à une concurrence de plus en plus féroce, et dans un environnement clairement moins porteur avec l'envolée de l'inflation, le groupe d'Elon Musk a également décidé d'accorder d'importants rabais à ses modèles phares en Europe, y compris en France : jusqu'à 8.500 euros pour la Model 3.

Oddo BHF note que ces baisses de prix sur les marchés clés de Tesla ont lieu dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de demande, renforcées par l'objectif de livraisons manqué de la société au 4e trimestre.

En forme olympique depuis le début de l'année, Renault perd plus de 4% à 36 euros. Stellantis n'est pas épargné (-3,6%).