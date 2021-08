Le rebond se poursuit pour le luxe

(Boursier.com) — Troisième séance de rebond pour le secteur du luxe qui tire la tendance à Paris ce matin. Kering grimpe de 1,4% à 680,9 euros, LVMH prend 0,8% à 641,8 euros et Hermès avance de 0,2% à 1.271 euros. Dans une note dévoilée hier, Bank of America affirme que le repli des valeurs du luxe offre une "opportunité attrayante". La croissance de la classe moyenne chinoise restera un atout majeur pour l'industrie, tandis que tout ralentissement lié au Covid-19 ne doit pas être confondu avec un ralentissement structurel du marché, selon les analystes de la banque. Ces derniers soulignent que l'histoire des 'effondrements' dans le secteur favorise les 'achats à la baisse'. BoA en a ainsi profité pour rehausser de 'sous-performer' à 'neutre' sa recommandation sur Kering. Le courtier est toujours à l''achat' sur Hermès et LVMH.