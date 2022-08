Le PSG et ParionsSport partenaires pour les trois prochaines saisons

(Boursier.com) — Au moment où va reprendre la Ligue 1, le Paris Saint-Germain et le groupe FDJ à travers ses marques de paris sportifs, ParionsSport en ligne et ParionsSport point de vente, ont annoncé la signature d'un partenariat pour trois saisons. Les marques de paris sportifs du groupe deviennent ainsi "Partenaire Premium du club parisien jusqu'en 2025".

L'alliance des deux entreprises permettra d'offrir des expériences immersives et innovantes aux parieurs et aux fans. En choisissant de s'associer avec le club le plus titré de France, FDJ renforce sa place d'acteur de référence dans le secteur des paris sportifs et de sponsor majeur du sport en France.

Richard Courtois, Directeur des activités de paris sportifs du groupe FDJ : "Ce partenariat avec le Paris Saint-Germain est une première dont nous nous réjouissons. Nous sommes fiers de nous associer à un club si populaire et performant. Ce partenariat de longue durée renforce notre positionnement d'acteur majeur des paris sportifs en France et va permettre de partager avec tous les fans du club des expériences exclusives. Nous allons animer avec responsabilité et enthousiasme notre partenariat auprès de la grande communauté des supporteurs du PSG et des parieurs".