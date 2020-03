Le projet de collaboration entre Sharon Laboratories et Deinove n'aboutira pas

(Boursier.com) — Deinove, société de biotechnologie française qui s'appuie sur une démarche d'innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique, annonce que, dans le contexte de crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19, l'accord qui était en discussion depuis février avec le groupe israélien Sharon Laboratories ne pourra aboutir...

En effet, les conséquences économiques, industrielles et financières de la crise actuelle, ainsi que leur durée, étant à ce jour inconnues, la collaboration sur le développement d'une gamme complète d'ingrédients cosmétiques a été remise en cause.

Le versement de 200 K$ effectué par Sharon Laboratories au profit de Deinove lors de la signature du mémorandum d'entente (en anglais Memorandum of Understanding - MoU) reste toutefois acquis à Deinove.

Dans le domaine des actifs cosmétiques, Deinove poursuit l'avancement de ses différents programmes avec ses partenaires - Solvay, Univar, Greentech, Hallstar France, Dow, et d'autres acteurs de premier rang dont l'identité demeure confidentielle.

"Il est décevant de ne pas voir aboutir aujourd'hui cet accord avec Sharon Laboratories sur lequel les deux sociétés ont beaucoup travaillé, mais ni eux ni nous ne sommes épargnés par ce changement brutal et dramatique d'environnement. Nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs, ainsi nos équipes restent mobilisées afin de garantir les lancements de produits imminents, faire avancer nos projets et respecter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires", déclare Charles Woler, PDG