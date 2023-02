Le patron-DJ de Goldman Sachs pense qu'il aurait dû licencier plus tôt

(Boursier.com) — Le CEO de Goldman Sachs, David Solomon, connu pour son activité parallèle de DJ, a précisé, selon le Financial Times, qu'il avait fait une erreur en ne supprimant pas des emplois plus tôt en 2022 au sein de l'établissement. Des personnes ayant connaissance des remarques faites par Solomon lors d'une réunion à huis clos avec des partenaires de la banque d'affaires ont ainsi déclaré au FT que le DG avait affirmé que l'environnement devenant de plus en plus compliqué au deuxième trimestre de l'année dernière, "chaque os de son corps pensait que la banque devrait être beaucoup plus agressive dans le ralentissement des embauches et la réduction des effectifs". Selon les sources, Solomon a ajouté que la réduction potentielle de 6,5% des effectifs aurait été moins drastique s'il avait agi plus tôt.