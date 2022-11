Le patron de Walt Disney dément les rumeurs de vente du groupe à Apple

(Boursier.com) — Le directeur général de Walt Disney, Bob Iger, ne cherche pas à vendre l'entreprise à Apple, rapporte le LA Times. Iger a ainsi déclaré aux employés : "Ce que vous avez lu à ce sujet n'est que pure spéculation". Des sources ont indiqué par ailleurs au LA Times qu'Iger avait également déclaré qu'il pensait que Disney avait une collection de marques suffisamment solide pour que les acquisitions ne soient pas une priorité.

Bob Iger était de retour au siège de Disney hier lundi pour rencontrer les employés pour la première fois depuis qu'il a surpris en revenant en tant que DG de l'entreprise la semaine dernière. Iger a discuté de plusieurs problèmes auxquels la société était confrontée, notamment le gel actuel des embauches de Disney et ce sur quoi il prévoit de se concentrer en ce qui concerne la plateforme de streaming Disney+. Il a également mis en avant sa priorité essentielle alors qu'il reprend les rênes, à savoir... la créativité. Iger a déclaré aux employés lors d'une assemblée publique au siège social de la société à Burbank, en Californie, que le gel des embauches de Disney resterait en place pour le moment. Ce gel des embauches avait été annoncé plus tôt ce mois par son prédécesseur, Bob Chapek.

Iger, de retour à la tête de Disney en tant que directeur général, avec effet immédiat, a passé plus de quatre décennies au sein de la société, dont 15 ans en tant que CEO. Il a accepté d'occuper de nouveau ce poste pendant deux ans, avec pour mandat du conseil d'administration de définir l'orientation stratégique d'une croissance renouvelée et de travailler en étroite avec le conseil d'administration pour trouver un successeur à la tête de la société à la fin de son mandat. M. Iger succède à Bob Chapek, qui a démissionné de son poste. Les récents résultats de Disney, en particulier ses pertes massives sur le service de streaming Disney+, ont sans doute provoqué ce changement, le cours de bourse étant quant à lui revenu sur ses plus bas de huit ans à Wall Street.