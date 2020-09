Le patron de Toyota Valenciennes rejoindrait Renault !

(Boursier.com) — Luciano Biondo, le patron emblématique de l'usine Toyota d'Onnaing-Valenciennes est sur le départ... Toyota France a ainsi annoncé vendredi dans un communiqué que "Luciano Biondo, Président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) depuis 2017, (...) a décidé de poursuivre d'autres intérêts".

Selon le site internet des 'Echos', M. Biondo a été recruté par... le groupe Renault, qui n'avait toutefois pas confirmé l'information vendredi soir. Selon le quotidien économique, Luciano Biondo pourrait prendre la tête des usines de Renault situées dans le nord de la France (Maubeuge, Douai et Ruitz).

"Relever un nouveau défi"

Depuis son arrivée à la tête de Renault, le 1er juillet, Luca De Meo a entamé une vaste restructuration de l'organigramme de la firme au losange. Il a multiplié les nominations depuis plusieurs semaines afin de renouveler l'état-major qui va organiser la restructuration du groupe et mettre en oeuvre sa stratégie de redressement.

Selon 'Les Echos', Luciano Biondo a annoncé vendredi son départ en interne, qui prend effet immédiatement... Dans un message vidéo adressé aux salariés, le dirigeant a expliqué qu'on lui a proposé de relever un nouveau défi, sans donner davantage de précisions. "Vous me connaissez, je suis avant tout un homme de projets, passionné par les aspects humains et industriels. Et le projet qu'on m'a proposé a touché une corde sensible, le "made in France", avec une dimension industrielle et sociale", a-t-il commenté.