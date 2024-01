Le patron de MicroStrategy profite du rallye boursier soutenu par le Bitcoin

(Boursier.com) — MicroStrategy gagne encore du terrain avant bourse à Wall Street, après une progression de 8,5% hier soir et un bond de plus de 370% sur un an. Pourtant, le patron du groupe, Michael Saylor, va céder pour près de 216 millions de dollars d'actions selon Bloomberg. MicroStrategy est rappelons-le le principal détenteur coté de Bitcoin. Saylor, son cofondateur, a acquis 315.000 titres par stock options. Un porte-parole du groupe cité par Bloomberg indique que la compagnie avait précédemment mentionné le projet de son dirigeant de vendre jusqu'à 400.000 titres sur la période allant du 2 janvier au 26 avril. Le titre évolue actuellement au plus haut depuis décembre 2021, MicroStrategy bénéficiant du rebond des devises numériques. Le groupe software a augmenté récemment sa position en Bitcoin à plus de 8 milliards de dollars.