Le patron de JP Morgan craint que le pire ne soit à venir pour Wall Street

(Boursier.com) — Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, reste prudent concernant les marchés actions, même après une chute de près de 25% du S&P 500 depuis le début de l'année et un plongeon d'un tiers du Nasdaq Composite. "C'est du sérieux", a lancé le dirigeant à propos du contexte économique et financier. Dimon constate que l'économie américaine se porte encore relativement bien à l'heure actuelle et que les consommateurs sont probablement en meilleure forme qu'ils ne l'étaient avant la crise financière de 2008. Interrogé par CNBC, Dimon souligne toutefois que "vous ne pouvez pas parler d'économie sans parler des perspectives futures, et c'est du sérieux".

Ces commentaires de 'Super Jamie', qui dirige JP Morgan depuis 17 ans et a donc connu de multiples crises en tant que CEO, interviennent alors que les marchés financiers redoutent une récession, du fait de la politique très dure de la Fed pour lutter contre l'inflation. La banque centrale américaine a déjà relevé par trois fois ses taux de 75 points de base, et devrait procéder à un quatrième tour de vis surdimensionné le 2 novembre pour maîtriser la flambée des prix.

Dimon a averti hier lundi qu'un mélange "très, très sérieux" de vents contraires était donc susceptible de faire basculer les États-Unis et l'économie mondiale en récession d'ici le milieu de l'année prochaine. Le directeur général de la plus grande banque des États-Unis, a déclaré que l'économie américain se portait toujours bien à l'heure actuelle et les consommateurs étaient susceptibles d'être en meilleure forme par rapport à la crise financière mondiale de 2008. L'inflation galopante, les taux d'intérêt qui augmentent plus que prévu, les effets inconnus du resserrement quantitatif et la guerre en Ukraine sont autant de facteurs qui, cumulés, pourraient donc provoquer la récession aux USA, Dimon ajoutant que "l'Europe est déjà en récession et ils sont susceptibles de pousser les États-Unis dans une sorte de récession dans six à neuf mois".

Ses commentaires interviennent à un moment d'inquiétude croissante quant à la perspective d'une récession économique, alors que la Fed et d'autres grandes banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour lutter contre la flambée de l'inflation. Les responsables de la Fed ont indiqué qu'ils continueraient à augmenter les taux bien au-dessus de la fourchette actuelle de 3% à 3,25%.

Dimon a déclaré que si la Fed "a attendu trop longtemps et a fait trop peu" alors que l'inflation atteignait des sommets de quatre décennies, la banque centrale est "clairement en train de rattraper son retard". "Et, vous savez, à partir d'ici, souhaitons-lui tous du succès et croisons les doigts pour qu'ils aient réussi à ralentir suffisamment l'économie pour que quoi qu'il arrive, cela soit léger - et c'est possible". Le dirigeant a déclaré qu'il ne pouvait pas être sûr de la durée d'une récession aux États-Unis, ajoutant que les acteurs du marché devraient plutôt évaluer une série d'hypothèses. "Cela peut aller de très léger à assez dur et beaucoup dépendra de ce qui se passera avec cette guerre. Donc, je pense que deviner est difficile, soyez prêts".

Le patron de JP Morgan se dit convaincu en revanche de la volatilité des marchés. Il a également averti que cela pourrait coïncider avec des conditions financières "désordonnées". A propos des perspectives du S&P 500, Dimon a déclaré que l'indice de référence pourrait encore chuter de 20% supplémentaires, ajoutant que "les 20% suivants seraient beaucoup plus douloureux que les premiers".

Rappelons que dès le mois de juin, Dimon avait déclaré qu'il préparait la banque à un "ouragan économique" causé par la Fed et la guerre en Ukraine. Il assurait alors que la banque allait être très conservatrice avec son bilan.

Les opérateurs en sauront plus cette semaine concernant l'inflation américaine, avec un indice des prix à la consommation attendu jeudi. En outre, JP Morgan publiera vendredi ses derniers résultats financiers, pour le troisième trimestre fiscal. Les grandes banques américaines ouvriront ainsi comme à leur habitude le bal des résultats trimestriels.