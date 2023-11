Le patron d'UBS ne voit pas de choc culturel avec le Crédit Suisse

(Boursier.com) — Les différences culturelles entre UBS et le Crédit Suisse ne sont pas si importantes que cela. Contrairement à ce que certains peuvent penser, les divergences passées entre les deux organisations ne compliquent pas l'intégration de la banque déchue, affirme Sergio Ermotti. "Je ne pense pas qu'il y ait en soi un choc culturel entre les deux organisations", a déclaré le patron d'UBS lors du 'Bloomberg New Economy Forum' à Singapour. "Nous avons été en concurrence très féroce, mais fondamentalement, plus ou moins, avec le même modèle économique".

" L'intégration de Credit Suisse se poursuit conformément au calendrier", a insisté hier Sergio Ermotti, lors de la présentation des comptes trimestriels de la banque. Le directeur général d'UBS a souligné qu'UBS était même en avance sur son programme d'économies. Les "processus, politiques et approches de gestion des risques sont ceux d'UBS", a souligné S.Ermotti. "Nous avons donc simplement clarifié cette question de manière à éviter d'éventuels conflits".

En mars, les autorités, notamment le gouvernement et la Banque centrale suisse, ont conclu à la hâte un accord de reprise du Crédit Suisse, entraînant la fusion des deux plus grandes banques du pays. Au troisième trimestre, les effectifs globaux ont encore diminué de 4.000 personnes, a indiqué UBS, ce qui fait ressortir une baisse d'environ 13.000 employés par rapport à fin 2022. Ensemble, les deux banques employaient plus de 120.000 personnes dans le monde l'an passé. "Nous ne pouvons pas garder tout le monde", a expliqué S.Ermotti car "Credit Suisse est structurellement déficitaire" et "nous devons réaliser des économies de coûts massives", a-t-il ajouté.

Alors que les départs se sont multipliés chez Credit Suisse, UBS a toutefois proposé des bonus de rétention à certains employés pour les convaincre de rester durant le rachat et les débuts de l'intégration pour un montant total de 500 millions de dollars, selon son rapport trimestriel. Malgré cela, le Credit Suisse a perdu environ 500 conseillers clientèle au cours des 12 derniers mois, entraînant une perte d'actifs de clients d'une valeur de 20 milliards de dollars.