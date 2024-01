Le partenaire brésilien d'Air France KLM au bord de la faillite

(Boursier.com) — Gol , partenaire brésilien d'Air France KLM, serait en grandes difficultés financières. A tel point que selon le journal 'Folha de S.Paulo', la compagnie sud-américaine envisagerait de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites au cours du mois prochain.

La deuxième compagnie aérienne nationale, en passagers transportés, est aux prises avec un endettement élevé et a engagé le mois dernier Seabury Capital pour l'aider dans une vaste révision de sa structure financière. Selon le journal, Gol essaye toujours de négocier un accord à l'amiable, mais cette possibilité est de moins en moins viable étant donné que de multiples parties prenantes sont impliquées dans les pourparlers.

Les analystes et les agences de notation affirment que Gol affiche de bons résultats d'exploitation dans un contexte de demande saine pour le transport aérien au Brésil, mais que les dépenses de location et d'intérêts élevées ont mis sous pression ses flux de trésorerie et affecté son bilan.