Le nouveau projet de taxe du gouvernement néerlandais et ses "conséquences immenses" pour KLM et les Pays-Bas

(Boursier.com) — Nouveau coup dur en vue pour KLM et son hub de Schiphol. Alors que le gouvernement néerlandais a déjà obtenu la réduction du nombre de vols à venir sur la plateforme d'Amsterdam afin de limiter les nuisances sonores et l'impact sur l'environnement, la compagnie du groupe Air France KLM fait désormais face à un projet de taxes sur les passagers en correspondance.

La proposition de la chambre basse du parlement néerlandais, qui inclut également une taxation des jets privés, a été approuvée jeudi soir par une majorité de législateurs néerlandais. Si elle doit encore être votée par le Sénat, cette mesure serait très préjudiciable pour les Pays-Bas et les voyageurs du monde entier qui transitent par Schiphol, aéroport de premier plan au niveau mondial. Elle vise à collecter des fonds qui serviront à réduire la facture énergétique des ménages hollandais.

La compagnie aérienne néerlandaise affirme que les Pays-Bas sont le premier pays au monde à proposer ce type de taxation et a averti qu'elle aurait un effet "préjudiciable" sur les liaisons aériennes en provenance des Pays-Bas. Le prix des billets augmentera d'environ 80 euros à 100 euros à partir de janvier 2024 et les voyageurs aux Pays-Bas pourraient ne plus pouvoir voler directement vers certaines destinations depuis l'aéroport Schiphol, selon KLM.

"Il va sans dire que KLM ne peut pas simplement accepter une proposition qui aura des conséquences aussi immenses pour nous en tant qu'entreprise et pour les Pays-Bas dans leur ensemble", a déclaré la compagnie aérienne dans un mail envoyé à 'Bloomberg', ajoutant que six passagers de KLM sur dix transitent à Aéroport de Schiphol. La taxe pourrait entraîner une augmentation du prix des billets pour les passagers en transit à Amsterdam de 6,1 % en moyenne et entraîner une perte du nombre de passagers en transfert de 34%, selon les données commandées par le gouvernement en mai et réalisées par CE Delft.

La fonction de plaque tournante de l'aéroport de Schiphol apporte une valeur majeure à l'économie néerlandaise, a de son côté déclaré à l'agence Hans van Kastel, porte-parole de l'aéroport de Schiphol. "Il existe un risque que la position concurrentielle des Pays-Bas soit trop gravement affectée".